الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في 5 خطوات.. كيف تقضي عيد كريسماس مميز مع زوجك؟

الاحتفال بالكريسماس
الاحتفال بالكريسماس

احتفال «الكريسماس» فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع مع العائلة  خاصة بعد القيود التى فرضتها جائحة كورونا على التجمعات حول العالم.

نرصد في التقرير التالي خطوات تمكنك من قضاء ليلة عيد الميلاد مع زوجك في المنزل وفقًا لموقع"fustany".

التخطيط للمستقبل 

إذا كنت ترغب في قضاء ليلة عيد الميلاد الرومانسية مع زوجك، فمن الأفضل أن تخطط لها مسبقًا، تأكد من التفكير في ألعاب عشية عيد الميلاد التي يمكنك لعبها مع شريك حياتك.

كن صريحًا مع شريكك 

غالبًا ما ننسى أنه مع الرجال ، نحتاج إلى أن نكون واضحين تمامًا بشأن ما نريده وأن تلميحاتنا عادةً لا تُلاحظ أو تُنسى،  لذا كن صريحًا وصادقًا جدًا وأخبره أنك تريد قضاء.

تجنب الصراع 

إذا كنت ترغب في قضاء ليلة لطيفة ورائعة مع زوجك ، يجب أن تعلم أن الأيام التي سبقت تلك الليلة لها تأثير كبير عليها كلما كنت أكثر هدوءًا وحبًا وجيدًا معًا ، زادت احتمالية حصولك على صراع ليلي رومانسي جميل. لذا حاولي قدر المستطاع تقليل الخلافات بين شريكك.

اختر بعض الأفلام 

اطلب من زوجك أن يختار معك فيلمين أو 3 أفلام لمشاهدتهما معًا في تلك الليلة، و تأكد من أن الأفلام التي تختارها هي من النوع الذي تستمتع فيه بمشاهدته ولا تميل إلى ذوق أحدهما على الآخر.

أنشطة عيد الميلاد

بينما يشعر بعض الناس بالملل من قضاء ليلة في المنزل ، يمكن أن تكون ليلة عيد الميلاد مع زوجك ممتعة للغاية! تأكد من التخطيط لقائمة من الأشياء التي يمكنك القيام بها عشية عيد الميلاد معًا حتى لا يشعر بالملل ويستمتع بوقته في المنزل ، مثل الطهي أو لعب ألعاب الطاولة

تبادل الهدايا

إنه لأمر جميل أن تُظهر لشريكك مدى اهتمامك وتقدير كل عملهم الشاق في الحياة والعلاقة،  لذلك احرصي على تجهيز هدية خاصة له ، وحتى لو لم يعتاد على شراء هدية عيد الميلاد لك ، فهذه الإيماءة ستذكره بذلك ، حتى تتمكني من تبادل الهدايا كل عام والحصول على ذكريات جميلة.

عيد الميلاد الكريسماس نهاية المطاف أروع يوم في العام قضاء الوقت مع العائلة covid-19 وشريكك التخطيط للمستقبل

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وائل لطفي

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