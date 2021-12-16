الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أصحاب القدرات الخاصة فى صالون ذاكرة الوطن بطلعت حرب الثقافى

طلعت حرب الثقافى
طلعت حرب الثقافى

تواصل وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة، الاحتفاء بذوي الهمم، لدمجهك في المجتمع، واكتشاف المواهب وتنميتها، في إطار توجيهات القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، والاهتمام بحقوقهم في كافة مجالات الحياة، بل وإصدار قانون خاص بهم يضمن كافه حقوقهم. 

 

ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 18 ديسمبر، صالون ذاكرة الوطن ، ويحمل عنوان "ذوي الهمم" .

 

الصالون من إعداد الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف نخبه من الخبراء المتخصصين في شئون ذوي الهمم منهم : د . هدى دحروج نائب وزير الاتصالات، حسام الأمير المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى لشئون الإعاقة، الموسيقار د . طارق عباس، د . محمود خليل أستاذ التنمية البشرية، والمهندسة غادة شمس.

 

يناقش الصالون آمال وتطلعات ذوي الهمم والكشف عن طاقاتهم الإبداعية لتكون في خدمة النهضة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن .

ومن ناحية أخرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الإسماعيلية، حفلا فنيا بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، واليوم العالمي للطفولة. 


وتضمنت الفعاليات عرض لفرقة مسرح العرائس، بجانب عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة من التابلوهات علي انغام السمسمية والأغاني الوطنية، بجانب مشاركة أطفال من كافة الأعمار من مدارس 24 أكتوبر الرسمية للغات، خالد بن الوليد، جمال الدين الأفغاني، الثانوية الصناعية للبنات، مدرسة النور والأمل، مدرسة التربية الفكرية، نادى العزيمة، مركز متحدي الاعاقة بالشباب والرياضة، جمعية التثقيف الفكرى، بالإضافة لمشاركات من ذوى القدرات.


 

وزارة الثقافة ذوي الهمم تشاف المواهب منهم وتنميتها مركز طلعت حرب الثقافي صالون ذاكرة الوطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«عم غريب».. أقدم بائع «كسكسي» والطبق بـ5 جنيه في بورسعيد

ضبط 3269 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

محافظ كفر الشيخ: 1385 فريقا لتطعيم 546 ألف طفل ضد شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟