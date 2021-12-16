أصحاب القدرات الخاصة فى صالون ذاكرة الوطن بطلعت حرب الثقافى

تواصل وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة، الاحتفاء بذوي الهمم، لدمجهك في المجتمع، واكتشاف المواهب وتنميتها، في إطار توجيهات القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، والاهتمام بحقوقهم في كافة مجالات الحياة، بل وإصدار قانون خاص بهم يضمن كافه حقوقهم.

ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 18 ديسمبر، صالون ذاكرة الوطن ، ويحمل عنوان "ذوي الهمم" .

الصالون من إعداد الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف نخبه من الخبراء المتخصصين في شئون ذوي الهمم منهم : د . هدى دحروج نائب وزير الاتصالات، حسام الأمير المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى لشئون الإعاقة، الموسيقار د . طارق عباس، د . محمود خليل أستاذ التنمية البشرية، والمهندسة غادة شمس.

يناقش الصالون آمال وتطلعات ذوي الهمم والكشف عن طاقاتهم الإبداعية لتكون في خدمة النهضة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن .

ومن ناحية أخرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الإسماعيلية، حفلا فنيا بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، واليوم العالمي للطفولة.



وتضمنت الفعاليات عرض لفرقة مسرح العرائس، بجانب عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة من التابلوهات علي انغام السمسمية والأغاني الوطنية، بجانب مشاركة أطفال من كافة الأعمار من مدارس 24 أكتوبر الرسمية للغات، خالد بن الوليد، جمال الدين الأفغاني، الثانوية الصناعية للبنات، مدرسة النور والأمل، مدرسة التربية الفكرية، نادى العزيمة، مركز متحدي الاعاقة بالشباب والرياضة، جمعية التثقيف الفكرى، بالإضافة لمشاركات من ذوى القدرات.



