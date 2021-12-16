الخميس 16 ديسمبر 2021
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعًا مع المجلس القومي للسكان

الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، إجتماعًا مع المجلس القومي للسكان بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي مديرية الأمن والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف والقوى العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والإعلام، وذلك لمتابعة مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية وتنظيم الأسرة.

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد برصد التجارب المتميزة للمشروعات الصغيرة ودعمها لضمان استدامتها وإنشاء حاضنة مشروعات بكل مركز، وتنفيذ قوافل سكانية متعددة الأنشطة للقرى الأكثر إحتياجاََ، وحصر احتياجات قرى الفرافرة لفتح فصول للتعليم الثانوي تخفيفاََ عن الطلاب، واستكمال برامج محو الأمية الإلكترونية بين العاملين بالوحدات القروية وتقديم مساعدات لأسر المتسربين من التعليم للمساهمة في انتظام أبنائهم في الدراسة.

نائب محافظ الوادى الجديد إجتماع المجلس القومي للسكان التجارب المتميزة للمشروعات الصغيرة دعمها لضمان إستدامتها حاضنة مشروعات تنفيذ قوافل سكانية متعددة للقرى الأكثر احتياجا إستكمال برامج محو الأمية

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