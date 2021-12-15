الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الموريتانية تعلن: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا
موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و69 حالة تعافي.

أشارت الوزارة، إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في موريتانيا بلغ 39 ألفا و924 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، بينها 28 ألفا و571 حالة شفاء و852 وفاة.

وتسلمت موريتانيا 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونا و88 ألفا و628 شخصا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملي التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أى نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2,5 مليون جرعة من اللقاحات، وحدت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.

وأعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف أن بلاده لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمتحوّر أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير، في تصريحات: "لم نسجل أي حالة لمتحوّر أوميكرون حتى الآن، والوزارة تعكف على متابعة تطورات هذا المتحور حول العالم"، مشيرًا إلى أن أول ظهور لهذا المتحور كان يوم 24 نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، وتم تسجيل حالات منه في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية.

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