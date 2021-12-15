ويليامز: لقائي عسكريين في مصراتة تميز بتغليب الحلول السياسية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، مساء الأربعاء: "إنها التقت في مصراتة، اليوم مجموعة من القيادات العسكرية وآمري الكتائب المسلحة".

أضافت ويليامز، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أن اللقاء كان لافتًا، إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية".

أوضحت المستشارة الأممية أن اللقاء ناقش العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم قالت ويليامز إنها بحثت خلال اجتماعاتها في مصراتة، مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية بالمدينة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.

أوضحت في تغريدة لها أن مباحثاتها في مصراتة تبادلت فيها الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية.

أضافت:"أنها شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

أشارت إلى أنها ناقشت خلال اجتماعاتها في مصراتة أيضًا «الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه حال وصولها في وقت سابق اليوم إلى مصراتة، لفت انتباهها مشهد العلم الليبي المرفوع على سارية بأحد الميادين الرئيسية في المدينة، واصفة إياه بـ"المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عاليًا وشامخًا رغم السحب التي تلبد السماء".

وشددت على أنه يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز.

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