الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عواصف رعدية جديدة تهدد وسط الولايات المتحدة

اعاصير امريكا
اعاصير امريكا

أكدت شبكة "سي بي اس" الأمريكية، انه بعد أقل من أسبوع من عاصفة ثلجية ضربت مدينة مترو توين سيتيز الأمريكية، من المتوقع حدوث عواصف رعدية شديدة، بما في ذلك إعصار محتمل خلال ديسمبر الجاري، وهو شيء لم يتم تسجيله في ولاية مينيسوتا التي تقع وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أنه بداية من صباح غدٍ ستكون الرؤية منخفضة، وستكون درجات الحرارة أقل بكثير من المتوسط، من المتوقع أن تصل بعض المدن لدرجة حرارة لم تتكرر من خمسينيات من القرن الماضي، ويمكن أن تشهد درجات حرارة قياسية، كما ستجلب بعد الظهر رياحا قوية، ما يضع ما يقرب من نصف الولاية تحت تحذير من رياح شديدة.

ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كريس شافر، من المتوقع هبوب رياح تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في جنوب مينيسوتا.

أضاف:"لوضع ذلك في المنظور، فإن إعصارًا من الفئة الأولى يبلغ 74 ميلاً في الساعة".

أكدت الشبكة أنه وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية  Twin Cities فان "الظروف ستدهور بسرعة كبيرة."
وتابعت "ما لم يتم اتخاذ الاستعدادات في وقت مبكر، قد يكون من الصعب الحصول على مأوى مناسب عندما يلاحظ المرء أن العواصف تبدأ في الاقتراب... انتبه جيدًا للتحذيرات الصادرة في وقت لاحق اليوم".

وأكدت الشبكة أنه خلال ساعات المساء ستكون هناك فرصة للعواصف، لا سيما في وسط وجنوب ولاية مينيسوتا، كما أن هناك خطر طفيف لحدوث طقس قاسي في بعض مدن الولاية وخطر معتدل بحدوث عواصف شديدة في جنوب شرق ولاية مينيسوتا.

وتابعت أن هذا التهديد يعادل أكبر تفشي للطقس القاسي في الصيف ، وتشمل التهديدات الرياح المدمرة والأعاصير المنعزلة.

من المتوقع أن تنتقل العواصف إلى جنوب غرب ولاية مينيسوتا غدا بين الساعة 4 مساءً والساعة 7 مساءً، والوصول إلى منطقة المترو بين الساعة 7 و 10 مساءً.

عواصف الولايات المتحدة درجات الحرارة امريكية عواصف رعدية الأرصاد الجوية درجة حرارة

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