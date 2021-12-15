الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجر تتبرع بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا لمصر وتؤكد أهميتها لأمن أوروبا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت الحكومة المجرية عن تبرعها لمصر بـ200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة  لفيروس كورونا، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو، الأربعاء، في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك) إن المجر ترسل 200 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى مصر كمساعدة في تعزيز حملة التطعيم وتعزيز جهود الحماية من الفيروس، بحسب صحيفة “المجر اليوم” الناطقة بالانجليزية.

ووصف شيجارتو مصر بأنها مفتاح الأمن الأوروبي، مشيرًا إلى أنها نجحت في وقف تدفق المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضاف "نجاح مصر وأمنها واستقرارها أمور مهمة لنا".

وشدد شيجاراتو على إنه بشحن اللقاح إلى مصر، تجاوز عدد الجرعات التي تبرعت بها المجر لدول أخرى 2.5 مليون جرعة.

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