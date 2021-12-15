ضبط 7 قطع سلاح و17 قضية مخدرات في حملات بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام ، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة .

ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهمًا "لـ 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7542 حكم قضائي متنوع وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا ، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1445 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 219 حكم قضائي متنوع.