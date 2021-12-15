العراق: تأسيس دار للمخطوطات لجذب الباحثين من جميع أنحاء العالم

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن تأسيس دار المخطوطات استئناف الرحلة الحضارية.

وقال وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، في كلمة له خلال وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لدار المخطوطات العراقية: إن "تأسيس دار المخطوطات العراقية ووضع حجر الأساس هو إشارة لقدرتنا على استئناف الرحلة الحضارية التي بدأ بها أسلافنا".

وأضاف "ناظم" أن "العراق يمتلك 47 ألف مخطوطة هي قبله الباحثين في العالم، ومن جميع أرجاء الجامعات العالمية".

وتابع: "المخطوطات لم تحظ في يوم من الأيام بأي دعم خاص بها، وهنا يأتي الحدث المهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لوضع حجر الأساس لدار المخطوطات لأهميتها الكبيرة".