«حافظ على مستقبلك».. فصل الموظف متعاطي المخدرات من اليوم

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) يواصل تلقي الاتصالات الهاتفية من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف من الحملات هو حماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

وأكد الصندوق أنه تم إجراء عدة ندوات ولقاءات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا، ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون بحضور مديري المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة.

وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الحملات تتم فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي.

أما عن سحب العينة، أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

وأكد أن حوالي 500 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى الآن في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، موضحا أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.