لافروف: لدى روسيا علاقات مع جميع الدول العربية وتجاوزنا مخلفات الماضى

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن لدى روسيا علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة TeN، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، إن "لدى روسيا علاقات مبنية على الاحترام المتبادل تطور باطراد مع كافة الدول العربية بدون استثناء".

وأشار إلى أنه "في عهد الاتحاد السوفيتي لم تكن لدينا علاقات دبلوماسية مع الجميع، على الرغم من أن روسيا السوفيتية كانت الدولة الأولى التي اعترفت بالسعودية".

وتابع: "الآن تم تجاوز جميع مخلفات الماضي والأحكام الأيديولوجية، ولدينا علاقات اقتصادية وثيقة وتعاون استثماري مستمر بسرعة، وعلاقات إنسانية وتعليمية. وأود أن أذكر هنا اتصالات المسلمين الروس، الذين يتمتعون بحسن الضيافة في السعودية في ما يخص سفرهم لأداء الحج. ونحن نتعامل بشكل وثيق على الساحة الدولية".

وأكد أن هناك إمكانيات لاتخاذ إجراءات إضافية لتطوير التعاون الاستثماري، حيث أقام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة منصات مشتركة مع العديد من الدول العربية، وقبل كل شيء دول الخليج، وهو ينفذ مشاريع واسعة في مجالات الطاقة وصناعة الطائرات وغزو الفضاء وغيرها من المجالات.

وأعاد إلى الأذهان إلى أنه في الوقت القريب سيبدأ في مصر تشييد محطة الضبعة الكهرذرية هي الأولى في إفريقيا، وأن الإمارات تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، ويزداد التبادل التجاري بوتائر قياسية.

وأضاف أن السعودية والجزائر تعتبران أكبر الشركاء لروسيا في العالم العربي.

وعلى صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه لا يمكن إيجاد أي حل جديد للنزاع الفلسطيني الإٍسرائيلي إلا استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس القرارات الدولية.

وقال لافروف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تحاول إيجاد أي حل جديد للقضية الشرق أوسطية، إنه "لا يمكن أن تكون هناك أي حلول جديدة إلا استئناف المفاوضات المباشرة على الأساس القانوني الدولي الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والذي لا يشكك فيه أحد، وهو حل الدولتين مع التوصل إلى اتفاقات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي".