مايان السيد: كنت مرعوبة من شخصية خديجة فى حكاية «حلم حياتى»

أعربت الفنانة مايان السيد عن سعادتها بالأصداء والإشادات التي حصلت عليها بسبب دورها في حدوتة “حلم حياتي” من مسلسل “إلا أنا”.

وقالت مايان السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها لم تكن تتوقع هذا الكم من ردود الأفعال حول شخصية خديجة التي تقدمها ضمن أحداث حكاية “حلم حياتي”.

وأضافت أنها كانت مرعوبة من الشخصية لأنها بها العديد من التفاصيل الإنسانية وحرصت على مذاكرتها بشكل جيد وعمل معايشة مع بعض المصابين بمرض التوحد، مؤكدة أنها تبحث دائما عن الدور المختلف والمميز الذي يضيف لها ويبرز قدرتها التمثيلية.

وتظهر مايان السيد خلال حكاية “حلم حياتي” بشخصية طالبة جامعية تعاني من التوحد، لنتعرف على كيفية تعاملها مع المواقف الصعبة التي تتعرض لها بسبب مرضها، وتمسكها بتحقيق حلمها وهو أن تصبح ممثلة، ودعم أهلها لها ولحالتها، وكيفية تعاملهم مع المشاكل التي تتعرض لها بسبب حالتها.

حكاية “حلم حياتى” كانت تحمل اسم “إنسان مميز” قبل تغيير الاسم، وهى الحكاية الثامنة من مسلسل “إلا أنا”، ويشارك مايان السيد في البطولة، يوسف عثمان، ومنة عرفة، وتيام مصطفى قمر، وهدير عبد الناصر، وسماح السعيد، وهنا داود وإيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وكان آخر أعمال مايان السيد، فيلم المحكمة، والذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، منهم غادة عادل، ونجلاء بدر، ومحمود عبدالمغني، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وعدد آخر من نجوم الفن، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

