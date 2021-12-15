كيف أصلى صلاة التسابيح وكم مرة نصليها فى العمر؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر، اليوم، يقول: “كيف أصلى صلاة التسابيح؟”.

من جانبه، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال حيث قال: صلاة التسابيح من الصلاة المستحبة وورد فى فضلها حديث شريف، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضى الله عنه "يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك، فقال له بلى، فقال له النبى لاتدع أن تصلى أربعة ركعات كل يوم".

وتابع أمين دار الافتاء: هذه الصلاة فضلها عظيم، ويجب أن يصليها كل من استطاع من جموع المسلمين، فمن استطاع أن يتزود منها يمكن له أن يصليها كل أسبوع أو كل شهر أو أكل سنة أو يصليها مرة فى العمر وهى صلاة مستحبة، والمسلم يجب عليه أن يقول فى صلاته التسابيح العادية ولكن فى صلاة التسابيح على المسلم أن يقول 300 تسبيحة أخرى، بالإضافة إلى التسابيح العادية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية أداء صلاة التسابيح، لافتة إلى أنها تُصلى أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.

"دار الافتاء" توضح كيفية أداء صلاة التسابيح

وأوضحت «الإفتاء»، فى إجابة سابقة لها على فضل صلاة التسابيح وكيفية أدائها، حيث قالت الدار: إنه في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة يختارها»، ثم يقول وهو قائم بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

وأشارت إلى أن المصلي يركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده... إلخ، ثم يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ولفتت إلى أن المصلي يهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فيقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

وأضافت أن المصلي يسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود ويجلس القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة.

وأوضحت أن المصلي بفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة.