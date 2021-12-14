«الجيزة» تزيل قاعة مقامة بالمخالفة تابعة لكافية شهير بشارع البحر الأعظم

انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجوله التفقدية، لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، والتي وجه خلالها المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشأت والأسوار التابعة للمطاعم والكافيهات المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل، ومخالفة للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن.



قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب بإزالة قاعة كاملة ومنشات لكافية «لونا بارك»، تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة، بمتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

كان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعه للمقاهي والكافيهات، والتأكد من عدم تقديم الشيشة وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.



وفي ذلك الإطار، قام حي شمال الجيزة بشن حملات موسعة بقطاعات إمبابة والمنيرة الشرقية والغربية والبراجيل وبشتيل والأقصر أسفرت عن ضبط عدد 340 شيشة وحالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال، وتم مصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال.



كما قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات التابعه للمقاهي والمحال خلال الفترة المسائية بشوارع العشرين، بداية من شارع التحرير حتى شارع فيصل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كما شن حي العمرانية حملة مكبرة بشوارع العشرين من سيد أبوالخير وأحمد لطفي السيد ومستشفى الصدر وشارع الثلاثيني وشارع مجمع المدارس وشارع عدوى سليم وشارع محور الفريق كمال عامر أسفرت عن رفع 260 حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال والباعة الجائلين.



وقام مركز أطفيح بتنفيذ حمله مكبرة بقرية القبابات أسفرت عن رفع 100حالة، إشغال وشيشة، وجار الاستكمال.