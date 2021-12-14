إصابة 8 في تصادم «ميكروباص وسيارة نقل» بمدينة السلام

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين "ميكروباص" وسيارة نقل في مدينة السلام .

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين "ميكروباص" وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 8 أشخاص إثر حادث التصادم، وتم نقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.