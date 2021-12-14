الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 في تصادم «ميكروباص وسيارة نقل» بمدينة السلام

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين "ميكروباص" وسيارة نقل في مدينة السلام .

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين "ميكروباص" وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 8 أشخاص إثر حادث التصادم، وتم نقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

تصادم ميكروباص السلام أشخاص اصابة مدينة السلام

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