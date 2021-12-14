الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة عام.. غلق طريق الأوتوستراد للقادم من المنيا لتوسعة «طريق الصعيد الحر»

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر في المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد.

ويستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر.

وتقرر منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوي الشرقي القديم – طريق أسيوط الغربي".

على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام.

مرور القاهرة الاتجاه الآخر الادارة العامة لمرور القاهرة طريق الصعيد الحر الأوتوستراد

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وائل لطفي

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