الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي البنك المركزي الأمريكي إجراءات التحفيز المتعلقة بالجائحة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر مسجلا 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.

وارتفع سعر الدولار، ما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى في حين حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل، وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.24 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 932.76 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1688.09 دولار.

ويذكر أن سجلت أسعار الذهب تراجع غير متوقع بسبب توتر البورصات العالمية وتوتر الاوضاع الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا و المتحور الجديد، حيث انخفضت أسعار الذهب ، بعد ارتفاع الدولار وإظهار بيانات تراجعا كبيرا في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قبيل تقرير عن التضخم قد يؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) النقدية.