الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض «شجر الدر»" لفرقة فرسان بمسرح الجمهورية.. الليلة

عرض شجرة الدر
عرض شجرة الدر

يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، أحدث عروض فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر، عرض "شجر الدر"، من إخراج دكتور عصام عزت، وشارك في تصميم الشخصيات كريمة بدير.

والعرض مستلهم من القصة التاريخية لـ"شجر الدر" زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، التي سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدًا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها توران شاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

يشار إلى أن فرقة "فرسان الشرق" للتراث والرقص المعاصر، تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.

"أوبريت العقلاء" في حفل كورال الاطفال على مسرح أوبرا دمنهور

في سياق متصل، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، في الثانية عشر من ظهر اليوم، حفلا فنيا يحييه "كورال أطفال أوبرا الإسكندرية"، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، تدريب الكورال و توزيع موسيقي الفنان أيمن مصطفى، تدريب و تصميم استعراضات الأغاني الفنانة ندى غالب والفنانة شمس إبراهيم و مصاحبة موسيقية للفنان على الخبيري.

يتضمن الفاصل الأول من الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال. ثم يقدم أطفال الفرقة في الفاصل الثاني "أوبريت العقلاء" وهو من فيلم "المليونير" ويعد أغنية حوارية كان يؤديها مجموعة من الفنانين مع الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين.

وهى فكرة وكلمات المؤلف الكبير الراحل أبو السعود الإبيارى ومن ألحان الراحل عزت الجاهلى
قدم أبو السعود الإبيارى خلالها محاكاة ساخرة لكل من نابليون بونابرت والإمبراطور الروماني نيرون وعنترة بن شداد.

يشار أن كورال أطفال أوبرا الاسكندرية قد تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011 وقدم مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة للأطفال التى نالت أعجاب الجمهور حيث قاموا بتقديم"أوبريت الليلة الكبيرة"، أوبريت "الدندورما".

يذكر أن مسرح أوبرا دمنهور، مكون ثقافي هام يقوم بنشر كافة الألوان الثقافية والفنية الراقية لكافة الفنون الموسيقىة مثل الغناء والشعر والسينما والفولكلور الشعبي والمسرح؛ وهو مبنى أثري إذ يرجع تاريخ إنشائة لسنة 1930 في عهد الملك فؤاد الأول.

عرض شجرة الدر فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر مسرح الجمهورية دكتور عصام عزت أوبريت العقلاء أوبرا دمنهور

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