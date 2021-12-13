الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بسرقة محلات ومساكن الشروق للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، المتهم بسرقة المحلات التجارية والمساكن بمدينة الشروق، لمحكمة الجنايات.

وتمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، بمدينة الشروق.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب حادثين سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط "مبلغ مالي، هاتفي محمول، هيلتى" من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا إنفاقه جزءا من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس نيابة سرقة الشروق عاطل

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