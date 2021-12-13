الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تصنيفها كأفضل ماركة جمال في العالم.. رحلة حول تاريخ «هدى قطان» وماركتها

هدى بيوتي
هدى بيوتي

تم تصنيف العلامة التجارية للجمال التابعة لهدى بيوتي، والمعروفة عالميا كأكبر ماركة للجمال في العالم لعام 2021، وفق تقرير حديث صادر من بناء على المشاركات الاجتماعية وزيادة عمليات البحث والمتابعين على إنستجرام «Cosmetify». 

في عام 2013، قامت مدونة التجميل الأمريكية العراقية هدى قطان بالانتقال إلى لوس أنجلوس، ثم ذهبت إلى دبي، وأنشأت علامتها التجارية الخاصة بالجمال، بدأ كل شىء من خلال مجموعة من الرموش الصناعية والتي تم إطلاقها في سيفورا مول في دبي، ثم توسعت الماركة لتشمل المزيد من المجموعات والمنتجات وأصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية على مستوى العالم.

ووصل Huda Beauty الآن ما يقرب من 50 مليون متابع على Instagram، وحوالي 29.5 مليون علامة تصنيف، بالإضافة إلى ذلك  تقدم العلامة التجارية في جميع منتجات الماكياج والفرش والأدوات ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى الهدايا والأطقم المختلفة. 

أفضل ثلاثة منتجات من هدى بيوتي مبيعًا في الوقت الحاضر هي لوحة ظلال العيون روز كوارتز، أساسيات العين والشفاه من الكوارتز الوردي، وقناع الوجه روز كوارتز ليفت آند جلو بيل أوف. 

منتجات العناية بالبشرة

وفي عام 2020 ظهرت هدى القطان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلنة عن منتجات للعناية بالبشرة، أصدرت نوعين من أقنعة الوجه، الأول عبارة عن قناع ورقي للوجه بأكمله ذي مكونات مميزة ومفيدة للبشرة، والثاني متمثل في قناع وجه مصمم خصيصًا لمنطقة الذقن والفك. 

يستطيع المنتج أن يشد الوجه في هذه المنطقة، لتصبح أكثر صحية، كما أنه يوحد لون البشرة ويرطبها، ويحتوي على 0.02% فقط من العطور، أما طريقة الاستخدام فينصح بتركه لمدة 20-30 دقيقة ليأخذ مفعوله.

مواقف إنسانية

لقطان العديد من المواقف الإنسانية، تبرعت بمبلغ 500000 دولار أمريكي لصندوق الدفاع القانوني NAACP، منظمة الحقوق المدنية وحقوق الإنسان التي تدعم ذوي الدخل المنخفض من الأمريكيين من أصل أفريقي.

وشاركت في إطلاق حملة الإمارات 100 مليون وجبة مؤخرًا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي «WFP»، وتم توزيع أكثر من 1.5 مليون وجبة خلال وباء كورونا، من أجل معالجة سوء التغذية والجوع في العالم النامي.

هدى بيوتي هدى قطان الجمال العلامة التجارية ماركة العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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