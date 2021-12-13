الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تتخلص من الشعور بالذنب لفترات طويلة؟.. طبيبة نفسية تُجيب

الشعور بالذنب
الشعور بالذنب

نشعر جميعًا بالذنب من وقت لآخر، إلا أنه عليك عدم التمادي في هذا الشعور حتى لا يؤثر عليك نفسيًا.

ووفقًا لموقع " your tango"، فإن الشعور بالذنب يدفع البعض إلى الشعور بالندم الأمر الذي يتسبب في تغير السلوك مع الآخرين.

الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسي والعلاقات الاسرية، قدمت لـ«الدستور»، روشتة علاج لتجنب الشعور بـ"عقدة الذنب"..

احترام الشعور بالذنب

يساهم الإحساس بالذنب في الحصول على التطور والنضج العقلي، وذلك من خلال تجنب تكرار الذنب والأخطاء، حيث أنه يساعد في تعلم الدروس وإعادة توجيه سلوكيتنا تجاه الاخرين.

وأوضح خبراء علم النفس، أن الشعور بالذنب لفترات طويلة قد يتسبب في وقوعك ببراثين المرض النفسي، حيث يتحول في هذه الحالة لشعور غير عقلاني.

فكر في مشاعرك وتجاربك

أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، أن التفكير بالمشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية، من الأمور الهامة التي تساهم في تحسين الحالة النفسية وعدم الإصابة بتقلبات المزاج.

وأضافت استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالذنب هو عاطفة تنبع من داخل الإنسان، فهي تختلف بشكل كبير عن الشعور بالحزن، لذا فمن المهم التفكير بتجاربك السابقة ومشاعرك من أجل التخلص من عقدة الذنب.

ونوهت عبدالسلام، إلى أن اتباع سياسة الورقة والقلم من خلال تدوين ما تشعر به في حياتك اليومية من الأفكار الجيدة للتخلص من عقدة الذنب. 

كما أكدت "عبد السلام" أنه عليك تقبل الشعور بالذنب، ولكن عليك أيضًا عدم الاستسلام له، حتي لا يتحول في نهاية الأمر لمرض نفسي يتسبب في التأثير على أنشطتك اليومية.

ويعد تصحيح الأخطاء من خلال الاعتراف بالذنب من الأشياء التي تساعد على خروج المشاعر السلبية، فالاعتذار من القلب يساعد في تجديد شعورك واستبدالها بمشاعر وطاقة إيجابية.

الطب النفسي صفيناز عبد السلام تقلبات المزاج الشعور بالذنب عقدة الذنب

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