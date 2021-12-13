«الأئمة المتميزين وإنهاء النزاعات».. 7 توجيهات رئاسية جديدة لوزير الأوقاف
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لاستعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة، وكذا مجال التأليف والترجمة والنشر.
وتتضمن اللقاء عدة رسائل وأهداف، ترصدها «الدستور» من خلال النقاط التالية:
- التركيز على المتميزين من الأئمة.
- تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير.
- بحث فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.
- الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.
- الاهتمام بالمؤتمر المقرر عقده شهر فبراير المقبل، بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي».
- الإشادة بمجهودات «الأوقاف» في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات.
- سرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى، سواء أفراد أو جهات اعتبارية.