«الأئمة المتميزين وإنهاء النزاعات».. 7 توجيهات رئاسية جديدة لوزير الأوقاف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لاستعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة، وكذا مجال التأليف والترجمة والنشر.

وتتضمن اللقاء عدة رسائل وأهداف، ترصدها «الدستور» من خلال النقاط التالية: