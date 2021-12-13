الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة عاجلة لـ«نشالة» المرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الإثنين، إحالة أشهر نشالة بدائرة القسم للمحاكمة، وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في  ضبط إحدى السيدات  لقيامها بممارسة نشاط إجرامى في مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالمرج.

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود  بلاغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، أنها حال ركوبها سيارة "أجرة" بدائرة القسم، فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذت بالفرار.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة، تم تحديدها وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول، ولها معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف"، ومزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبي "الخطف والنشل".

وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالي عملات مختلفة - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية)، من متحصلات نشاطها الإجرامي وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

مديرية أمن إحالة سرقة مديرية امن القاهرة أمن الأجهزة الأمنية مبلغ مالي هواتف محمولة

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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