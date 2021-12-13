الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر محادثات المتهمين في فبركة تسريب منسوب للدولة عبر «واتس آب»

المتهمين
المتهمين

حرزت وزارة الداخلية، محادثات بين المتهمين في فبركة مقطع صوتي منسوب لإحدى مؤسسات الدولة عبر تطبيق "واتس آب" تثبت تخطيطهم لفبركة المحادثة بهدف تحقيق الربح وتشويه صورة مؤسسات الدولة. 

وتضمنت الأحراز المحادثات بين المدعو وائل عبد الرحمن، والهارب عبد الله الشريف. 

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واعترفت المتهمة المشاركة في فبركة فيديو منسوب لجهات رسمية بالدولة بارتكابها الجريمة، وقالت في مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية: أنا اسمي ميرفت محمد على أحمد اشتغلت في مجال المقاولات عشان أزود دخلي واتعرفت في شهر 9 على شخص ادعى إن اسمه اللواء فاروق القاضي وإن ليه علاقات مع ناس كتير في الدولة ويقدر يعمل مصالح كتير وأنا كمان قولتله إن أنا شغالة في رئاسة الجمهورية ونقدر نعمل شغل مع بعض. 

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يأتي ذلك انطلاقًا من جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرًا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

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وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "٢٢" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار")،  والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها فـي أوساط المحيطين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص.. وذلك في إطـار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.

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كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب/ عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى/ وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢" عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو / حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو/ وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو / وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب / عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن .. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية محادثات فبركة مؤسسات الدولة واتس آب

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وائل لطفي

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