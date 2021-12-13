الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطلان بعد اتهامها بتزوير المبالغ المالية الأجنبية في الإسكندرية

حبس عاطلان
حبس عاطلان

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالعملات الأجنبية المقلدة وترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزييف لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، أحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وخاصةً الدولار الأمريكى وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من مسكن أحدهما المقيم بمحافظة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين والقي القبض عليهما وضبط السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط مبلغ مالى عملة دولار أمريكى "مقلد" و2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامي" - حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج إلكترونى ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار الأمريكى - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة العملات المقلدة.

وبمواجهة المتهمان المشار إليهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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تجديد حبس عاطلان بعد اتهامها بتزوير المبالغ المالية الأجنبية في الإسكندرية

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