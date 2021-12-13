«ليلة ذهبية».. منى زكى تتصدر الترند بفستانها الذهبى.. ونجلاء بدر تعلق: «هيبة ما شاء الله»

كالعادة تخطف الفنانة منى زكي الجماهير بإطلالتها الجذابة، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصالانستجرام موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة، أثناء تواجدها في دبي، فشاركت سيشن قامت بتصويره مع متابعيها، حيث كانت ترتدي فستان سوارية ذهبي اللون خلال إحدي الفعاليات الفنية الخاصة التي تشارك فيها بمناسبة مرور 50 عام علي تأسيسها.



وبعد أن نشرت منى ذكي السيشن الخاص بها علي حسابها الشخصي انستجرام كتبت تعليق : "ليلة ذهبية".



كما علق العديد من الجماهير ونجوم الفن علي صور الفنانة مني ذكي حيث قالت إلهام حسن إحدي متابعي مني ذكي موضحة إعجابها، قائلة: " قمر وبتليق في كل الالوان، بالإضافة إلي تعليق حورية إحدي متابعيها، قائلة معقول دي أربيعينية ياناس، كما علقت أنتيل إحدي معجبين مني زكي، قائلة بلفتة حب:" أحلي واحدة من غير مجهود معبرة بوضع قلب".



كما علق سيدر شداد أحد متابعيها علي انستجرام بكلمة قمر مصحوبة بقلب، وعلقت الفنانة نجلاء بدر قائلة: "هيبة مشاء الله" كما أبدي باسم فتوح أحد متابعيها قائلا:" ملكة الجمال"، كما علقت الفنانة صبرين:" مشاء الله ياحبيبتي القمر منور الدنيا وحشتيني".



يذكر أن الفنانة مني زكى بداءت في الاستعداد لمسلسلها الرمضانى الجديد لعام 2022 "لام شمسية"، يشارك في العمل الفنانة إسعاد يونس، والفنان إياد نصار، أحمد رزق، ومن إخراج كريم الشناوى، وتأليف مريم نعوم.

