الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام محافظة أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط المياه بالطريق الدائرى

أعمال اصلاح كسر بالمياه
أعمال اصلاح كسر بالمياه

تفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بالطريق الدائرى أمام منطقة المعلمين بحى غرب أسيوط ومتابعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

تفقد اعمال اصلاح ماسورة مياه (3)
أعمال اصلاح كسر بالمياه

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومسئولى الصيانة بشركة مياه الشرب ومسئولى إدارة المرور بأسيوط.

وقام فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعانة بمعدات الشركة و3 سيارات لشفط المياه ولوادر حفر وتابع سكرتير عام المحافظة أعمال إصلاح الكسر وتشغيل المياه.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات وعمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 10.5 بوصة بالطريق الدائرى بحى غرب مما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة وعلى الفور تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة السكنية المجاورة وتسيير حركة المرور بالطريق دون أى تعطيل للطريق.

تفقد اعمال اصلاح ماسورة مياه (2)
أعمال اصلاح كسر بالمياه

ووجه المحافظ السكرتير العام بمتابعة أعمال الإصلاح وتكليف رئيس حى غرب ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح ، كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح التى تمت خلال بضعة ساعات وعودة مياه الشرب إلى المنطقة.

تفقد اعمال اصلاح ماسورة مياه (1)
أعمال اصلاح كسر بالمياه
محافظة اسيوط الصرف الصحي الطريق الدائري مياه الشرب والصرف الصحي محافظة أسيوط الحركة المرورية السكرتير العام اللواء عصام سعد إدارة المرور حي غرب أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«تموين المنيا»: توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بدالى التموين خفض الطلب

شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

«حدائق العاصمة»: دخول الغاز لـ1124 عمارة بمشروع سكن لكل المصريين

تموين مطروح: 10 فروع لدلتا ماركت توفر السلع وفارق نقاط الخبز بتخفيضات 25%

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية