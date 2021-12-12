سكرتير عام محافظة أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط المياه بالطريق الدائرى

تفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بالطريق الدائرى أمام منطقة المعلمين بحى غرب أسيوط ومتابعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.

أعمال اصلاح كسر بالمياه

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومسئولى الصيانة بشركة مياه الشرب ومسئولى إدارة المرور بأسيوط.

وقام فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعانة بمعدات الشركة و3 سيارات لشفط المياه ولوادر حفر وتابع سكرتير عام المحافظة أعمال إصلاح الكسر وتشغيل المياه.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات وعمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 10.5 بوصة بالطريق الدائرى بحى غرب مما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة وعلى الفور تم تشغيل الخطوط البديلة للمياه والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة السكنية المجاورة وتسيير حركة المرور بالطريق دون أى تعطيل للطريق.

أعمال اصلاح كسر بالمياه

ووجه المحافظ السكرتير العام بمتابعة أعمال الإصلاح وتكليف رئيس حى غرب ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح ، كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية ومنع الزحام بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح التى تمت خلال بضعة ساعات وعودة مياه الشرب إلى المنطقة.