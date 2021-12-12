الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل سرق مشغولات ذهبية من مسكن في المقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن في المقطم بأسلوب التسلق على المواسير، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، تفيد اكتشافها سرقة مبلغ مالي، وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش» وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وسداد مديونياته.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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