الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف: «مشروعك» قدم 54 مليون جنيه لتمويل 180 مشروعًا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، أن عدد المشروعات المنفذة وتم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" قد بلغ 180 مشروعا بقيمة 54 مليونا و277 ألف جنيها، وفرت ما يزيد علي 250 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، ويتم من خلالها التقدم للحصول على القروض عن طريق مقرات المشروع بالمراكز السبع.

وشدد محافظ بنى سويف على أن تكون أولوية التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، نظراً لأهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

وأشارت إلى وجود متابعة مستمرة للمقرات من خلال لجان تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات، ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

بني سويف المواطنين مشروعك الدكتور محمد هاني غنيم جهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات متناهية الصغر

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