الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس سيدة عربية سرقت الفنانة ديانا هشام فى مول بالشيخ زايد

ديانا هشام
ديانا هشام

أمر اليوم الأحد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، باستمرار حبس سيدة تحمل جنسية دولة عربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد توجيها لها تهمة سرقة الفنانة «ديانا هشام» داخل كافيه تابع لمول شهير بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغاً من الفنانة «ديانا هشام» بتعرضها لسرقة مبلغ مالي ومحتويات حقيبة اليد خاصتها داخل مول شهير بدائرة القسم، وأضافت الفنانة الشابة خلال بلاغها بأنه ذهبت إلى الحمام وتركت حقيبتها داخل كافيه بمول شهير وفور خروجها اكتشفت فتح حقيبتها وسرقة مبلغ مالي كبير وسلسلة وبعض الأشياء الأخرى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهدافها وضبطها وتبين أنها أربعينية تحمل جنسية دولة عربية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قاضي المعارضات الشيخ زايد قسم شرطة الشيخ زايد محكمة أكتوبر ارتكاب الواقعة الفنانة ديانا هشام

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وائل لطفي

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