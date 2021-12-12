الأحد 12 ديسمبر 2021
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سياسي

الثلاثاء.. صحة النواب تناقش ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية فى مصر

النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن لجنة الصحة ستناقش طلب إحاطة بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، والمقدم منها لكشف فساد هذا الملف.

وأكملت عبد الحليم، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان.

وأضافت، ورغم أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر، موضحة إنه ومن ثم، فيقع كثيرات من ذوات «الحمل الحرج»، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.

وأضافت عضو مجلس النواب، المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية، كما أن هناك مضاعفات كثيرة قد تلحق بالحامل، نتيجة عدم أو سوء التشخيص، مثل النزيف أثناء فترة الحمل أو النزيف الحاد أثناء عملية الوضع، مما يستدعى استئصال الرحم، أو تنتج عنه إصابات للمثانة، والأمعاء، والحالب مع وجود أطباء يستغلون غلاء أسعار الولادة القيصرية.

وطالبت إيناس عبد الحليم، بنشر توعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.

النائبة إيناس عبد الحليم لجنة الصحة طلب إحاطة الولادة القيصرية مجلس النواب

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