آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي سيكون فى المدارس، ويوجد لجنة فنية لتقييم التصحيح.

وأضافت المصاد،ر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن “النتيجة سوف تكون على شكل ألوان وليس درجات، على أن تتابع غرفة العمليات المركزية التصحيح على مستوى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات”.

وطمأن أولياء الأمور، بأنه “لا قلق من التصحيح وسوف يحصل كل طالب على حقه وسيكون التصحيح دقيق لتحديد مستوى الطلاب فى هذا التقييم الأخير قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، في 15 يناير المقبل”.

وأشارت إلى أن “الوزارة ستعلن عن الموعد الرسمى لظهور النتيجة من خلال بيان رسمي وكل ما ينشر عن مواعيد النتيجة على منصات السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة”، مطالبة أولياء الامور والطلاب بالانتظار حتى صدور البيان الرسمى الذي يكشف فيه موعد النتيجة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليمك والتعليم الفنى عن جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2021.