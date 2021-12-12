الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يوجّه بإمكانية تشغيل مركز للقاح بكل قرية أم

جولة محافظ بنى سويف
جولة محافظ بنى سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بقرية باروط ضمن مراكز التطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحة للتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين.

وتابع المحافظ خلال زيارته للوحدة الصحية بالقرية جانبا من أعمال الحملة، للاطئمان على سير منظومة العمل والتقى عددا من المترددين على المنفذ لتلقي اللقاح، مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقى اللقاح "جرعة أولى أو ثانية"، مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين

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جولة محافظ بنى سويف 

ووجه محافظ بنى سويف بدراسة التوسع في تشغيل منافذ ومراكز ثابتة لتلقى لقاح كورونا بالمجالس القروية الأم، بالتنسيق مع مديرية الصحة، للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح  وتفاديا للزحام أو التكدس أثناء توافد المواطنين  لتلقى اللقاح،وذلك بالتوازى مع التوسع في توجيه مزيد من الفرق الطبية المتنقلة،لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية،فيما يتعلق بالتأكد من حصول المواطنين على إحدى لقاحات كورونا كشرط للسماح بدخول المصالح والجهات الحكومية للحصول على الخدمات المقدمة لهم.

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جولة محافظ بنى سويف 

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المدرسة الثانوية الفنية بنين للتمريض بقرية باروط، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة.

وتجول محافظ بنى سويف داخل فصول المدرسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة "للبنين"في مجال  التمريض، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتابع جانباً من أعمال الشرح للمواد العلمية المقررة عليهم في مجال التمريض،بالإضافة إلى تفقد بعض  قاعات المعامل والتدريب العملي.

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جولة محافظ بنى سويف 
بني سويف محافظة وزارة الصحة خطة الدولة الدكتور محمد هاني غنيم الجهات الحكومية

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