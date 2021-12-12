قيادية بـ«مستقبل وطن»: توطين الصناعات الوطنية يدعم الاقتصاد

أكدت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أهمية توطين الصناعات الوطنية في مصر، مشيدة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالاهتمام بالصناعة الوطنية، معتبرا ذلك من الخطوات المهمة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي.

وقالت نوار، في بيان لها اليوم، إن تدعيم الصناعة الوطنية ينعكس على الاقتصاد المصري، ، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية مما يوفر العملة الصعبة وتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أن المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي الذي تم تشكيله مؤخرا سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وطالبت القيادية بحزب مستقبل وطن، وزارة الصناعة ضرورة وضع خطة عمل وتوفير اللوجستيات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية وحل المشكلات التي تقف عائقا أمام المستثمرين المحلين، وتشجيعهم بتيسيرات للاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج ومتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين الصناعة.

وشددت نوار، على ضرورة وضع أولويات لدعم الصناعات وتوفير حوافز لذلك، موضحة أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 6.3% خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف.

كما طالبت نوار، ضرورة التوسع في إقامة المصانع وتوفير المادة الخامة لمستلزمات الإنتاج حتى يتم زيادة التصنيع المحلي، لافتة إلي أن توطين الصناعة سيلبي احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، مما يساهم في تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة في إيرادات الدولة، وبالتالي تحقيق طفرة اقتصادية تنعكس على الوطن.