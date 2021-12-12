«تنمية التجارة الداخلية» ترصد قيمة الرسوم على 6 خدمات للسجل التجارى الموحد

حدد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين الرسوم الموحدة على خدمات السجل التجاري على مستوى محافظات مصر، والتي شملت 6 خدمات تقدمها مصلحة السجل التجاري الموحد التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية وهي :

أولا: يقوم متلقي الخدمة بالحصول علي مستخرج السجل التجاري بقيمة 100 جنيه.

ثانيًا: يحصل متلقي الخدمة علي خدمة شهادات بيانات السجل التجاري بقيمة 50 جنيها.

ثالثا: وفي حال طلب المتقدم لخدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردي بقيمة 50 جنيها.

رابعًا: يحصل متلقي خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها بقيمة 100جنيه.

خامسا: يحصل متلقي الخدمة من مصلحة السجل التجاري على الشهادة السلبية بـ 20 جنيها.

سادسا: وفي حال طلب خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري بقيمة 20 جنيها.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في وقت سابق، إنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبتوجيهات وزير التموين، باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى، وهي عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية)، سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ولفت "عشماوى" إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومى"، أيضا إضافة منشأة إثبات رقمى القومى على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجارىً سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.



