تعرف على أسعار الأسماك والماكولات البحرية اليوم الأحد بسوق العبور

سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأحد 12-12-2021، حالة من الاستقرار، في سوق العبور للجملة.

وتراجعت أسعار البلطي في الأسواق ليبدأ من 22 ويصل إلي 24 جنيها، والفليه يسجل 30 إلي 110جنيها، وبدأت أسعار الجمبري من 300جنيها الي 360جنيها.

وتقدم" الدستور" أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت على النحو التالي:



أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي "1" من 22 : 24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البلطي "2" من 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 110 جنيهًا.

سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر سمك دنيس ما بين 90 : 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر المكرونة الخليجي 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر المرجان "1" من 30 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر المرجان "2" من 22 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر سمك بربون "1" من 32 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر سمك بربون "2" من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر برانيس اسكندراني من 25 : 35 جنيهًا (طاولة خشب).

سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر كسكمري من 20 : 30 جنيهًا.

سجل سعر قشر البياض من 80 : 100 جنيه للكيلو.

سجل سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك كابوريا 50 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "1" من 300 : 360 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "2" من 200 : 270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "3" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري جامبو من 400 : 460 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري مجمد "2" 85 : 165 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).