كيف علق رواد السوشيال ميديا على تصريحات شيرين عبدالوهاب عن الزواج والطلاق؟

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلانها انفصالها عن المطرب حسام حبيب، وظهورها بشكل صادم وهي حليقة الرأس، لكن تصريحاتها الأخيرة أثارت غضب رواد السوشيال ميديا فيما قالته عن أنها "تنام على الكنبة منذ أربعة أعوام"، فهناك من تضامن معها، والبعض منهم لا يرى أن تصريحاتها في محلها.

وعلق البعض على الأمر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت زهرة محمد: "ياريت محدش يطرحها كفاية اللي هيه فيه لما تبقي صاحبة العز ده كله وتنام على كنبة معناها كبير جدا محدش يعرف اللي كانت بتعانيه واستكملت ٤ سنين عشان البيت ما يتخربش وكمان عشان تفادي نفسها من اللوم اللي عمال على بطال يا ناس هي في محنة أرحمونا وواسوها بلاش تقطعوا فيها كلنا معرضين للمحن".

وقابل وجيه قناوي الأمر باللوم على شيرين فيما قالته من أسرار عن حياتها الخاصة فور طلاقها من حسام حبيب الذي لم يدلٍ بأي تصريحات منذ إعلان طلاقهما، وعلق من خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك": "أنك تفشي سر من أسرار بيتك حتى لو كان أتهد دي حرام عليكي ربنا يهدي".

واستقبل عماد حسن الأمر بسخرية، حيث علق على الأمر إنها عندما كانت "تنام على الكنبة" بالرغم من غنائها لم تتمكن من إيجاد سرير، وقال: "هو إنتوا معندكوش غير حجرة نوم واحدة عشان تنامى على الكنبة قولى كلام يدخل العقل"، وقالت سوزان أمين في تعليق لها: "ليه تنامي على الكنبه من قلة السراير عندك".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب قد نفت شائعة إجبارها على حلاقة شعرها، وذلك من خلال كتابتها لتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والأسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني، انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".