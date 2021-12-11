السبكي: تشغيل التأمين الصحي الشامل بإحدى محافظات الصعيد قبل نهاية العام

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن سيتم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في إحدى محافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة بمؤتمر مصر الطبي، إن مصر لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي وإرادة سياسية تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأشار الي أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، كما أننا نركز علي المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة.

وأكد علي تغيير اللائحة العامة لأجور الأطباء والعاملين في المجال الطبي، الأمر الذي يساهم بالارتقاء بالقطاع الطبي في مصر.

وأشار إلى أهمية معايير الاعتماد والجودة للمستشفيات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمعامل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات منتدى مصر الطبي “Egypt Medical Forum” بأحد فنادق القاهرة كأول منتدى سنوي يهتم بصناعة الصحة في مصر ويخاطب اهتمامات القطاع الصحي على اتساعه.

يشارك في جلسات المنتدى الذي ينعقد هذا العام بالاشتراك مع الجمعية الطبية المصرية عدد كبير من الخبراء في القطاع الصحي يتقدمهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية.

من جانبه صرح الدكتور أحمد صلاح كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب وسكرتير المؤتمر أنه من المتوقع حضور كثيف لانطلاق المنتدى اليوم، خاصة وأن المنتدى يقوم في نسخته الأولى بتكريم عدد من رموز المهنة ممن أثروا في تطور وشكل الرعاية الصحية في مصر.