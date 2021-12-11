السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تسجل 4626 إصابة جديدة بكورونا

ماليزيا
ماليزيا

تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 4626 إصابة جديدة، حتى ظهر اليوم السبت، بعد أن سجلت البلاد أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة يومية، لثلاثة أيام على التوالي، طبقًا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و688 ألفًا و149، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين، إن بلاده رصدت أول إصابة على أراضيها بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة هي لزائر أجنبي من جنوب إفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر.

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