السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة شرطيين برصاص مسلحين فى باكستان

باكستان
باكستان

أعلن مسؤولون في باكستان اليوم /السبت/ أن مسلحين هاجموا شرطيين كانا يقومان بتأمين عمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب البلاد؛ ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة الآخر بجروح.


ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم حملة التطعيم أيمال خان قوله إن الهجوم وقع في مقاطعة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" في اليوم الثاني من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستمر لخمسة أيام وتهدف إلى تحصين 6.5 مليون طفل في الإقليم ضد المرض.


من جهته، قال ضابط الشرطة ساجد أحمد إن مسلحين اثنين على متن دراجة بخارية فتحا النار على فريق الشرطة المصاحب لعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة تشاداره؛ ما أدى مصرع شرطي في الحال وإصابة أخر بجروح بالغة، دون أن يصاب أيا من أعضاء الحملة بأذى.


يشار إلى أن باكستان وأفغانستان يعدان الدولتين الوحيدتين في العالم حيث لايزال شلل الأطفال متوطنا وذلك بعد أن أعلنت نيجيريا العام الماضي خلوها من الفيروس.

ويذكر أن أطلقت باكستان، الجمعة، آخر حملة في 2021 للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد، وسط آمال كبيرة بالقضاء على المرض بعد تسجيل حالة جديدة فقط على مدار العام.
 

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان إن عشرات الآلاف من العاملين في مجال الصحة جابوا البلاد لتقديم جرعات التطعيم لأكثر من 40 مليون طفل، حتى عمر الخامسة.


وجرى القضاء على شلل الأطفال في مختلف أنحاء العالم ولكنه لايزال منتشرا في باكستان وأفغانستان المجاورة.


وقال سلطان إن التطعيم، الذي يأتي في إطار حملة بتمويل من الأمم المتحدة، سوف يستمر حتى الأسبوع المقبل لتطعيم الأطفال في القرى النائية والمدن.

باكستان شلل الاطفال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التطعيم كورونا

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