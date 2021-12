عرض حكاية «أوضة وصالة» من «نصيبي وقسمتك 4».. الليلة

تبدأ شبكة قنوات ON في الثامنة من مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من حكاية “أوضة وصالة” ضمن حكايات الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” من بطولة الفنان أحمد عبد العزيز والذي يعود إلى البطولة المطلقة من جديد بعد انتهاء الحكاية الثانية باسم “غرام بانتظام”.

مواعيد عرض حكاية أوضة وصالة

تعرض حلقات الحكاية الأولى من “أوضة وصالة” على قنوات ON وON drama وMBC1 ومنصة" watch it" فعبر قناة ON العامة تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا وتعاد مرة أخرى في تمام الثانية عشرة ظهرا، بينما تعرض على On drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتعرض على MBC 1 في تمام الخامسة عصرا.

ويشارك في بطولة حدوتة “أوضة وصالة” من مسلسل "نصيبي وقسمتك" عدد من النجوم على رأسهم الفنان أحمد عبد العزيز وكتبه المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، بمشاركة أنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد ومحمد عزمي وإخراج عصام نصار.

وكانت حكايات المسلسل بدأت من خلال حكاية "النظارة البيضا" والتي قدمت من بطولة أمير عزمى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، بسنت النبرواى، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار.

وعرضت الحكاية الثانية باسم “غرام بانتظام” من بطولة شريف سلامة وشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامى رزق الله.

الجزء الرابع من مسلسل “نصيبى وقسمتك” يقدم بطولات للرجال بخلاف الأجزاء السابقة والتي كانت تقدم بطولات نسائية بحتة، وقدمت الحكاية الأولى فكرة النظارة البيضا التي اعتمدت على تقديم انعزال الشخص عن العالم المحيط ومحاولته التغلب على تلك العزلة بالتفوق العلمي.