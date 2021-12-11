السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مانحون يحولون 280 مليون دولار كمساعدات من أرصدة مجمدة لأفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلن البنك الدولي أن المساهمين في "صندوق إعادة إعمار أفغانستان" قرروا  تحويل 280 مليون دولار كمساعدات في مجالات التغذية  و الصحة لأفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأخبارية الفرنسية "فرانس برس"، قال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".

و أضاف أن برنامج الأغذية العالمي سيتلقى 180 مليون دولار لتوسيع عمليات الأمن الغذائي و التغذية. بينما ستتلقى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" 100 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.

 

وعلى صعيد آخر، سمحت واشنطن بتدفق التحويلات المالية للأفراد إلى أفغانستان، وبما يشمل المعاملات التي تكون "طالبان" أو "شبكة حقاني"، المدرجتين على قائمة أمريكية سوداء، طرفين فيها.

وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصًا عامًا يسمح بتلك المعاملات التي تُعتبر عابرة و ضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأخبارية الفرنسية "فرانس برس"، يوفر ذلك الترخيص الحماية للقائمين بالتحويل، والمؤسسات المالية من العقوبات الأمريكية على طالبان، في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية متعمقة و انهيارًا اقتصاديًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخزانة، إنه يجري تطبيق الترخيص الذي يضفي الصفة الرسمية على توجيه صادر إلى المؤسسات المالية، وذلك في محاولة لضمان إمكانية أن يواصل الأشخاص إرسال المبالغ التي تدعم أسرهم في أفغانستان.

وتمثل التحويلات من أفراد الأسر و الأصدقاء شريان حياة ضروريًا لكثير من الأفغان الذين يكابدون لشراء الطعام و توفيرالنفقات الأخرى وسط أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد سيطرة طالبان على البلاد.

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وائل لطفي

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