قتلى وجرحى فى انفجار مخزن ذخيرة بمخيم فلسطينى بلبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في جنوب لبنان.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني، منذ قليل، أنه يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة.

وأفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، موضحًا أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأكد موقع "النشرة"، اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لإحدى الفصائل الفلسطينية، فيه سلاح في ​مخيم برج الشمالي​، في منطقة صور.

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجار، مشيرة إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو توثق انفجارات ضخمة في مخيم برج الشمالي.

وأفاد مصدر فلسطيني ووسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لإحدى الفصائل الفلسطينية التي لها وجود بعدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان.