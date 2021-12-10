الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة السويس» تنشر فرقا متنقلة لتطعيم أهالي قرى القطاع الريفي بحي الجناين

تطعيم سكان القرى
تطعيم سكان القرى في السويس

نشرت مديرية الصحة بمحافظة السويس فرقا متنقلة، لتطعيم أهالي قرى القطاع الريفي بحي الجناين.

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وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي ان الإدارة العامة للشئون الوقائية بقيادة الدكتورة ماري صبحي، نشرت فرقها صباح اليوم الجمعة بعدد من القرى، لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا وذلك بقرى البطراوي والرائد وعرب المعمل.

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وفي السياق، تم الدفع بفريق للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفريق من مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية ضمن قافلة البطراوي ونظمت في إطار التعاون البناء بين مديرية الصحة بالسويس وبمشاركة فاعلة للمجتمع المدني تحت رعاية   اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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مصر محافظة وزارة الصحة السويس تطعيم لقاح كورونا

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