«أبو السعد»: سعيد بردود الأفعال حول «طعم الدنيا».. والحلقة الأخير مفاجآة

أعرب المؤلف والفنان محمد أبو السعد، عن سعادته بردود الأفعال القوية حول حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا إنا»، والتي يشارك فيها كممثل.

وقال «أبو السعد» في تصريح لـ«الدستور»، أن عرض الحلقة الأخيرة من الحكاية غدًا السبت، أثارت حماس الجمهور لمعرفة نهاية الأحداث، مؤكدا أن الحلقة ستشهد العديد من المفاجآت التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

وأضاف، أنه بذل مجهودا كبيرا في تحضير شخصية "صلاح" تحت قيادة المخرج أحمد حسن، كي تظهر الشخصية بهذا الشكل الذي تفاعل معه الجمهور، مشيرًا إلى إنه يتمنى تقديم العديد من الأدوار المختلفة كممثل بجانب عمله كمؤلف.

وكان محمد أبو السعد قد شارك الفترة الماضية في حكاية "بيت عز" والتي ظهر فيها بشخصية كوميدية تعدى "صابر" ويعمل حارس عقار.

أبطال وصناع حكاية طعم الدنيا

حكاية «طعم الدنيا» من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، إبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن، بطولة إيمان العاصي - إسلام جمال - محمد علي رزق - أحمد والي - هاجر عفيفي - حنان سليمان - نهال عنبر - ريم أحمد - محمد أبو الأسعد - هبة حسن - شريهان النجار - داليا هاشم - نغم صالح.

وتجسد إيمان العاصي دور «دنيا» وهى فتاة طموحة ولدت في ملجأ، لكنها كانت من الأوائل دائمًا بسبب طموحها وإصرارها على النجاح، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق يناقش قضية مهمة تخص المرأة بين الطموح والنجاح والإصرار.

موعد عرض حكاية إنسان مميز من مسلسل إلا أنا

ومن المقرر أن تعرض حكاية "إنسان مميز" والتى تقوم ببطولتها الفنانة الشابة مايان السيد من مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، عقب انتهاء حكاية "طعم الدنيا".

وتجسد مايان خلال أحداث الحكاية دور فتاة مصابة بالتوحد، وتواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها، حيث تناقش الحكاية فكرة التوحد، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة ومعالجة هذه المشاكل فى إطار درامى.

وانطلق تصوير مشاهد حكاية "إنسان مميز" يوم 19 نوفمبر الماضى، وهى بطولة مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وإيفا وآخرين وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.