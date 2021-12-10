الملكة إليزابيث تمنح الميدالية الذهبية للشاعرة البريطانية جريس نيكولز

وافقت الملكة إليزابيث الثانية على منح الميدالية الذهبية للشاعرة البريطانية جريس نيكولز، كأفضل شاعرة في عام 2021، ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر موقع انستجرام، صورة للشاعرة ومقطع فيديو لإلقائها للشعر ولقطة للجائزة الذهبية التي حصلت عليها.

وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على البوست: السيدة نيكولز شاعرة ولدت فى جيانا انتقلت إلى بريطانيا في سن السابعة والعشرين وفي عام 1983 فازت مجموعتها الشعرية الأولى "أنا امرأة طويلة في الذاكرة" بجائزة كومنولث للشعر.

وأضافت الصفحة تعليقاً على مقطع الفيديو: "تتذكر هذه القصيدة عاصفة عام 1987 وشعور الآلهة القديمة في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي بالرياح الإنجليزية".

وأضافت الصفحة الملكية بعض المعلومات عن الشاعرة البريطانية، وكتبت "خلال مسيرتها المهنية، نشرت السيدة نيكولز تسع مجموعات شعرية بالإضافة إلى النثر والعديد من الكتب للقراء الأصغر سنًا، تم انتخابها عام 2007 زميلة الجمعية الملكية للآداب"، ويعود تاريخ الميدالية الذهبية التي حصلت عليها من الملكية البريطانية إلى عام 1933، وتُمنح سنويًا للتميز في الشعر، السيدة نيكولز هي الحائزة رقم 52 لميدالية الملكة للموسيقى.

وكانت سلّطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على ممارسات الملكة اليزابيث الثانية والتزامها بقواعد الإغلاق، وإجرائها مقابلات مع المواطنين قبل فرض القواعد الجديدة وما فعله رئيس الوزراء بوريس جونسون من خرق لهذه القواعد العام الماضي.

وأجرت الملكة مؤخرًا مقابلة وجهًا لوجه في قلعة وندسور وتحدثت مع أحد عازفي الأرجن البريطانيين البارزين توماس تروتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التزام العائلة المالكة بالقواعد وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون في موقف محرج للغاية.

وتابعت أنه خلال جلسة مجلس العموم سلّط زعيم حزب العمال السير كير الضوء على الفرق بين تعامل الملكة مع أزمة كورونا والتزامها بالقواعد حتى في جنازة زوجها الأمير فيليب، بينما أقام جونسون الحفلات وعزل الشعب خلال العام الماضي من ذروة كوفيد-19.

وبحسب الصحيفة، فقد قدمت الملكة (95 عامًا) ميدالية الملكة للموسيقى التي فاز بها العام الماضي في غرفة الجلوس حيث تقضي معظم وقتها.