حبس عاطلين كونا عصابة لتزوير العملات الأجنبية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالعملات الأجنبية المقلدة وترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزيف لفحصها.

كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، أحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وخاصةً الدولار الأمريكي،وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من مسكن أحدهما المقيم بمحافظة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، و تم عمل كمين والقي القبض عليهما وضبط السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط (مبلغ مالى عملة دولار أمريكى "مقلد"، و2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامى" - حاسب آلي بفحصه فنياً تبين احتوائه على برنامج إلكتروني ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار الأمريكي- طابعة ألوان تستخدم فى طباعة العملات المقلدة).

وبمواجهة المتهمين المشار إليهما، بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.