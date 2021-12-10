الجزائر: 177 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، فيما تماثل ١٦٩ مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٢ ألفا و٢٢٤ حالة ؛ من بينها ١٧٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٥ ألفا و٨٤٦ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٢٦ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٩ مريضا في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٣ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢١ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٤ ولايات 10 حالات فما فوق.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، اليوم الخميس، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.