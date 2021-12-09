وزيرة التضامن تعلن دعم مبادرة «عالم موازٍ» بمليون جنيه

دعمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة «عالم موازِ للفنون المعاصرة» لذوي الهمم بمبلغ مليون جنيه على دفعتين.

جاء لك خلال الاحتفالية التي تقيمها المبادرة على هامش تدشين مسلسل «القضية 404» وهو أول مسلسل درامي في منطقة الشرق الأوسط معظم أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأول مرة تم تخصيص السجادة الحمراء (ريد كاربت)، للأبطال من ذوي الهمم بجانب نجوم الفن المدعوين للحفل.

وتقام الاحتفالية الفنية بمناسبة اليوم العالمي، للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم تكرم أبطال المسلسل من ذوي القدرات الخاصة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن ذوي الاعاقة لديهم قدرات فنية هائلة تحتاج لمن يصدقها ويؤمن بها.