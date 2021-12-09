الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في الحشيش بالمعصرة

حشيش
حشيش

ؤ؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش، وترويجه على المدمنين، ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الحشيش على المتعاطين بمنطقة المعصرة.

وأثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة المعصرة، بمنطقة عزبة الهجانة دائرة القسم، شاهدوا أحد الأشخاص يلقي كيسا بلاستيكيا أسفل سيارة، فتم استيقافه وتفتيشه، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبسحب الكيس البلاستيكي الذي ألقاه عثر بداخله على قطع كبيرة من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحَوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

الاتجار في المخدرات السلاح الأبيض محكمة جنايات القاهرة مخدر الحشيش مصادرة المضبوطات القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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